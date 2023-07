Bürgerrat Bildung und Lernen: "Bund sollte mehr Einfluss auf Bildung haben“

per Mail teilen

Mehr Geld für frühkindliche Bildung und gerne mehr Einfluss des Bundes beim Thema Bildung – das fordert der "Bürgerrat Bildung und Lernen“. Seit Ende 2020 erarbeitet das Forum mit Menschen aus ganz Deutschland Vorschläge und Ideen, um das Bildungssystem in Deutschland zu verbessern. "Die frühkindliche Bildung ist wichtig, um Chancengleichheit zu erreichen. Aber es gibt zum Beispiel viel zu wenig Kitas und auch bei der Ausbildung und Bezahlung der Erzieher muss sich einiges ändern“, sagt Brigitte Halfort aus Konstanz, die ebenfalls im Bürgerrat sitzt. Aber der Bürgerrat fordert auch Änderungen in den Strukturen. Zum Beispiel sei mehr Einfluss des Bundes auf die Bildung wünschenswert. Was das für Vorteile hätte, erklärt Brigitte Halfort im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.