Bürgermeisterinnen: "Frauen sind besser im Netzwerken"

Es gibt Berufe und Ämter, die seit Jahrzehnten vor allem von Männern besetzt werden - das Amt des Oberbürgermeisters zum Beispiel. Das ändert sich aber zum Glück immer mehr und so sitzen mittlerweile auch immer häufiger Frauen in den Rathäusern. Die baden-württembergischen Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen treffen sich ab heute in Tauberbischofsheim und besprechen Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Ganztagsschulen. Die Gastgeberin ist Anette Schmidt, Bürgermeisterin von Tauberbischofsheim. Über das Treffen spricht sie im SWR Aktuell-Interview mit Moderator Andreas Böhnisch.