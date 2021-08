Die Wiederaufbauhilfe für die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen in NRW und Rheinland-Pfalz wird heute ein Thema auf der Bund-Länder-Konferenz sein. Der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen, hofft "auf eine hinreichende Finanzausstattung der Gemeinden, sowie auf Hilfen für Privatpersonen und Unternehmen." Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler bezifferte Orthen die Schäden allein an kommunalen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler auf 3,7 Milliarden Euro und in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler auf 1,6 Milliarden Euro. "Wenn man das verdreifacht, dann hat man in etwa die Zahl, mit der man arbeiten kann. Privatpersonen stehen vor dem Nichts - und die Unternehmen sind alle abgesoffen und können nicht arbeiten."

Die meisten Häuser seien inzwischen ausgepumpt. Am dringendsten würden nun Handwerker benötigt. Die meisten Handwerker vor Ort seien direkt von der Flutkatastrophe betroffen. "Wir haben Mangelwirtschaft an allen Enden", so der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Spontan-Helfer seien nach wie vor "herzlich willkommen". Es werde aber eine Zeit geben, wo das koordiniert werden müsse.