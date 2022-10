Noch immer haben je nach Region 30 bis 50 Prozent der Tankstellen in Frankreich keinen Kraftstoff. Die französische Regierung will das Personal an von Streiks betroffenen Raffinerien in Frankreich nun zwangsverpflichten. Auch im Elsass bleibt die Lage angespannt, berichtet der Bürgermeister der deutsch-französischen Gemeinde Scheibenhardt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.