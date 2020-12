Die Zahlen sind alarmierend. Mobbing im Internet hat unter Jugendlichen in den letzten zwei Jahren um 36 Prozent zugenommen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Bündnis gegen Cybermobbing und die Techniker Krankenkasse heute veröffentlichen. Für den Vorsitzenden des Bündnis gegen Cybermobbing, Uwe Leest, hat die Corona-Krise mit Homeschooling und Kontaktbeschränkung daran einen entscheidenden Anteil. Viele Jugendliche seien zunehmend isoliert, auf der anderen Seite würden die Täter immer aggressiver. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch kritisiert Leest: "Leider ist es in unserem Rechtssystem so, dass eine Bestrafung nur ganz selten stattfindet." Somit werde den jugendlichen Tätern keine Grenze aufgezeigt. Leest hält deshalb ein Cybermobbing-Gesetz wie in Österreich für "sehr notwendig".