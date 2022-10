Buchmesse: Wie viel (oder wie wenig) lesen wir eigentlich noch?

Diese Woche können Netflix, Twitter & Co. sich mal hinten anstellen: Die Buchmesse in Frankfurt startet und da ist das klassische Buch noch immer der Star. Ein Fest für die ganze Branche - Autoren, Händler, Kritiker, Journalisten und vor allem Leserinnen und Leser feiern das gedruckte Wort. Dieses hat aber natürlich viel Konkurrenz bekommen. Wie viel oder auch wenig die Menschen in Deutschland lesen, diskutiert SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem im Gespräch mit Thomas Koch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Er verortet eine Krise des Lesens vor allem in der Mitte des Lebens, wenn Familiengründung und Karriere-Planung schlicht das Zeit-Budget fürs Lesen absorbieren.