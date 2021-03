Ein kleines bisschen Normalität kommt zurück in die Städte. Bundesweit öffnen heute wieder Blumenläden, Gartencenter, Kosmetikstudios und auch Buchhandlungen. Die hatten seit Mitte Dezember zu, also fast drei Monate. Josua Straß ist Inhaber einer Buchhandlung in Baden-Baden. Und auch er darf sein kleines Geschäft in der Altstadt heute wieder öffnen. Wie die letzten Vorbereitungen liefen, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.