Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen, Agnieszka Brugger kritisiert den neuen Freiwilligendienst "Dein Jahr für Deutschland" der Bundeswehr als, so wörtlich PR-Manöver von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Im SWR wies Brugger darauf hin, dass es bereits einen freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr gebe, dessen Bewerberzahlen seit Jahren rückläufig seien. "Eigentlich wäre es doch eindeutig sinnvoller gewesen, sich zu überlegen, was dafür die Gründe sein könnten, statt einen neuen Freiwilligendienst auf den Weg zu bringen, von dem niemand weiß, wo der eigentliche Nährwert ist", so Brugger. Ihrer Ansicht müsse aber darum gehen, den bestehenden Freiwilligendienst attraktiver zu gestalten. Die derzeit größte Baustelle sieht sie in der Vereinbarkeit von Familie und Dienst. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat mit Agnieszka Brugger gesprochen.