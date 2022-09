Britische Monarchie: Warum schwieg die Queen zu Imperialismus und Kolonialismus?

Es ist der erste Höhepunkt der Trauerfeiern nach dem Tod von Queen Elizabeth II.: In London geleitet ein Trauerzug mit König Charles III. sowie seinen Söhnen Prinz William und Prinz Harry den Sarg der Königin vom Buckingham-Palast zum britischen Parlament.

Zusätzlich zur Trauer wünscht sich der Historiker und Afrikaforscher Jürgen Zimmerer, Professor an der Universität Hamburg, eine Neubewertung der 70-jährigen Regentschaft der Monarchin. Die Queen habe die Chance verpasst, sich vom Imperialismus und Kolonialismus zu distanzieren. "Sie schlug immer noch Menschen zum Ritter des britischen Empire. Das heißt: das Empire lebte in ihr fort." Hinzu komme, dass Elisabeth II. das Oberhaupt des Familienverbandes der Windsors gewesen sei. Dessen Vermögen werde auf 28 Milliarden Euro geschätzt, das auch aus kolonialen Unternehmungen und sogar dem Sklavenhandel gewonnen worden sei. "Hier fand keine Aufarbeitung und kritische Distanzierung statt." Als Wiedergutmachung hätte die Queen einen Teil ihres Vermögens an die Opfer des Kolonialismus und der Versklavung spenden können. "Da ist nichts geschehen."

Welche Herausforderungen auf König Charles III. und seinen Thronfolger Prinz William bei der Aufarbeitung von Imperialismus und Kolonialismus zukommen, erläutert der Historiker und Afrikaforscher ebenfalls im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart.