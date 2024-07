per Mail teilen

Wer einen Brief von einem Inkasso-Unternehmen öffnet, kriegt häufig erstmal Panik. Oft wird dann einfach gezahlt, ohne weiter nachzuprüfen, ob die Forderungen so richtig sind. Aber nicht immer sind sie berechtigt oder zumindest nicht in der angegebenen Höhe. Wie man vorgehen kann, wenn man ein Inkasso-Schreiben bekommt, das erklärt Saidi Sulilatu, Chefredakteur des Geldratgebers Finanztip, im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.