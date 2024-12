Briefe ans Nikolaus-Postamt: Das wünschen sich Kinder

per Mail teilen

Man könnte meinen, dass Briefe schreiben langsam aus der Mode kommt - wenn es WhatsApp, Instagram und E-Mail gibt. Zehntausende Kinder beweisen gerade das Gegenteil, wie jedes Jahr Anfang Dezember. Es ist Weihnachtspost-Zeit und in Nikolausdorf oder Himmelsthür in Niedersachsen oder Himmelpfort in Brandenburg haben die Leute schon gut zu tun.

Morgen öffnet auch das letzte Nikolaus-Postamt in Sankt Nikolaus im Saarland. Sabine Gerecke ist die Leiterin dort und fühlt sich für den Ansturm an Weihnachts-Post gut gerüstet.

Spielsachen, aber auch immaterielle Dinge auf Wunschzetteln

"Die Wünsche der Kinder reichen von Spielsachen, wie Lego und Barbie bis zu immateriellen Wünschen, wie zum Beispiel guten Noten oder Schnee." Manche Wünsche könne man allerdings nicht mit einem Standard-Antwortschreiben beantworten, so Gerecke. Welche das sind, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr mit ihr gesprochen.