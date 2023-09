Brief statt Textnachricht: Was macht einen guten Brief aus?

"Ein Brief ist haptisch, man kann ihn anfassen, man sieht die Handschrift. Da liegt schon ganz viel Persönliches drin", sagt Veronika Fischer. Sie ist professionelle Briefe-Schreiberin, das heißt, sie schreibt Briefe für andere. Für sie ist das ein wichtiger analoger Gegenpol zur digitalen Kommunikation, die heute unseren Alltag bestimmt. Sie sieht sich als Helferin "für Leute, die sich nicht gut mit Worten und Schriftstücken auskennen". Dabei geht es nicht um Korrespondenz mit Behörden, ihre Briefe sind in der Regel sehr persönlich. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel erklärt Veronika Fischer, was einen guten Brief ausmacht und wie sie sogar Liebesbriefe für andere schreibt.