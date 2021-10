Brexit, Polen, Ungarn, Grenz-Patrouillen - "Der EU geht es insgesamt nicht gut"

Mit deutsch-polnischen Patrouillen gegen unerlaubte Grenzübertritte? Von diesem Plan, mit dem Bundesinnenminister Seehofer auf die hohe Zahl an Migranten reagieren will, die via Belarus in die EU einreisen, hält Ulrike Guérot wenig. Die Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn in SWR Aktuell: "Wir sehen, dass die Idee Europa arg unter Beschuss ist. Man kann schon sagen: Der EU geht es insgesamt nicht gut." Sie verweist auf den Brexit, die Verfahren gegen Polen und Ungarn wegen Verstößen gegen Rechtsstaatsprinzipien und die Abwehr von Migranten. Welche Fehler in der EU gerade gemacht werden - darüber hat Ulrike Guérot mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.