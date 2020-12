Es war Mitte August als der Präsident des westafrikanischen Landes Mali durch einen Militärputsch gestürzt wurde. Ibrahim Boubacar Keita - kurz IBK - wurde damals unter dem Applaus der breiten malischen Protestbewegung verjagt. Geändert hat sich seither nicht viel: Mali bleibt ein zerrütteter Staat, in dem wichtige soziale Reformen auf sich warten lassen und die Menschen wenig Vertrauen in staatliche Strukturen haben. Auch nicht in das Militär, das jetzt an den Schalthebeln der Macht sitzt und beteuert mit der Opposition zusammenarbeiten und freie Wahlen durchführen zu wollen.

