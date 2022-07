per Mail teilen

Wie soll man jetzt mitten in der Hitzewelle an das Heizen denken, wenn im Herbst die Energie knapp wird? Aber Brennholz ist auch nicht die Lösung. Da kann man nur die Gemeinden beneiden, die Strom und Wärme selbst erzeugen und nicht auf "Russen-Gas" angewiesen sind, sagt Gerhard Leitner in unserer Kolumne "Zwei Minuten“.