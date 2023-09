Bremst der Klimawandel die Zugvögel aus?

Im Herbst fliegen die Zugvögel nach Süden - so haben wir es gelernt. Aber halt: Ist das noch so? Ändern sich die Gewohnheiten dieser Tiere durch den Klimawandel? Störche zum Beispiel fliegen teils gar nicht mehr in den Süden und überwintern stattdessen beispielsweise in der Rheinebene. "Manche Vögel fliegen auch nur noch bis nach Frankreich. Der Vorteil ist dann, dass sie früher im nächsten Jahr wieder da sind und sich die besten Nistplätze aussuchen können", sagte Wiebke Pasligh vom Naturschutzbund Rheinland-Pfalz im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Hören Sie im Interview auch, welch vielfältige Gefahren den Zugvögeln auf ihren Reisen drohen und wie sich die Energiewende auf den Vogelzug auswirken könnte.