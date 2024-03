Braucht Deutschland einen Black History Month?

In den Vereinigten Staaten und in Kanada wird im Februar alljährlich an die Leistungen, Geschichte und Kultur der afrikanischen Diaspora erinnert. Der Februar wurde gewählt, weil in diesem Monat Abraham Lincoln geboren wurde, der während seiner Präsidentschaft die Sklaverei abschaffte. Außerdem hat der ehemalige Sklave und spätere Schriftsteller Fredrick Douglass den Februar als seinen Geburtsmonat angegeben.

Camilla Schmid Iglesias, Mitautorin des Buchs "War das jetzt rassistisch?" hat in SWR Aktuell darauf hingewiesen, dass schwarze Initiativen im deutschsprachigen Raum schon seit langem den Monat feiern und für Aufmerksamkeit nutzen würden: "Sowohl Deutschland, als auch Österreich müssen als Kolonialmächte gesehen werden." Mit SWR Aktuell- Moderator Sebastian Felser hat Camilla Schmid Iglesias über Alltagsrassismus in Deutschland gesprochen.