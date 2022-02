Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will Corona-Maßnahmen lockern, wenn die Lage beherrschbar bleibt. Außerdem ruft sie junge Menschen auf, über ein Studium der Naturwissenschaften nachzudenken.

Kurz vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz wird in der Politik darüber diskutiert, wann die Corona-Maßnahmen gelockert werden könnten. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) fordert im SWR Interview der Woche mit Blick auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz verlässliche Ansagen von der Politik: "Wenn Lockerungen möglich sind, sollten wir sie auch machen! Die Menschen in unserer Gesellschaft sind sehr stark belastet."

Infektionsschutzgesetz auslaufen lassen?

Stark-Watzinger hält es auch für möglich, das aktuelle Infektionsschutzgesetz Mitte März auslaufen zu lassen – "wenn die Inzidenzen, die Hospitalisierungsrate und das Risiko für die Menschen beherrschbar sind". Das ist zurzeit umstritten, weil das Gesetz die rechtliche Grundlage für die Corona-Maßnahmen darstellt.

Stark-Watzinger sieht darin aber kein Problem: "Wir sind als Bundestag immer handlungsfähig", sagt sie im SWR-Interview. "Wenn das Infektionsschutzgesetz oder diese Regelungen, die Corona und Omikron betreffen, auslaufen, dann könnten wir – sollte danach noch mal Bedarf bestehen – immer schnell etwas tun."

Einsam durch Corona: "Müssen den Jungen zuhören"

Die Bundesregierung will mit einer Initiative gegen die zunehmende Einsamkeit in der Gesellschaft vorgehen – gerade jüngere Menschen müssten dabei stärker in den Blick genommen werden, appelliert die Bildungsministerin: "Sie haben in der Pandemie mehrmals solidarisch ihren Beitrag geleistet und jetzt gilt es, das Augenmerk auf sie zu richten und auf sie zu hören."

Nicht nur an den Schulen, auch an den Universitäten sei die Nachfrage nach psychosozialer Beratung stark gestiegen – deswegen müssten alle in der Bundesregierung daran arbeiten, da einen Ausgleich zu schaffen.

Jim-Bob Nickschas und Bettina Stark-Watzinger im ARD-Hauptstadtstudio. SWR

Digitalpakt Schule: "Müssen Bürokratie überwinden"

Als eines ihrer ersten Projekte will die neue Bundesbildungsministerin unter anderem den Digitalpakt zwischen Bund und Ländern beschleunigen. "Der Bund hat ja fünf Milliarden Euro schon vor zwei Jahren zur Verfügung gestellt. Sie fließen nicht ab und vieles hängt damit zusammen, dass wir sehr bürokratisch sind in unserem Land. Und das müssen wir überwinden – denn ich glaube, die Familien vor Ort, die Schüler, die verstehen nicht, dass das Geld nicht ankommt."

Außerdem will die Ampel-Regierung für mehr Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem sorgen – unter anderem durch mehr frühkindliche Bildung, ein Programm für Schulen in sozialen Brennpunkten und eine Bafög-Reform. Zuletzt haben immer weniger Studierende von der Förderung Gebrauch gemacht – Stark-Watzinger will Freibeträge und Altersgrenzen deshalb anpassen: "Das werden wir schon dieses Jahr auf den Weg bringen, zum Wintersemester."

Klimaschutz & Co: Brauchen wir nur noch Naturwissenschaften?

Mit Blick auf den Klimaschutz und den Umbau der Industrie sollen auch die Hochschulen im Land ihren Beitrag leisten, findet die Forschungsministerin. Werden also in Zukunft nur noch Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in Deutschland gebraucht? Stark-Watzinger sieht dort in jedem Fall eine Lücke. "Deswegen sollte sich jeder auch gut überlegen, ob es nicht doch spannend ist, zu verstehen, was da zum Beispiel im All passiert."

Also lieber kein Germanistik- oder Philosophiestudium mehr? "Wichtig ist, dass man Interesse daran hat, was man studiert – nur dann ist man gut! Und Wissenschaft hat ja auch immer gesellschaftliche Perspektiven", beruhigt Stark-Watzinger. "Naturwissenschaften sind natürlich sehr wichtig, aber wir brauchen am Ende beides!"