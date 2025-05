Brauchen wir in Zukunft das Abitur?

In dieser Woche haben die Abiturprüfungen begonnen. In Baden-Württemberg an allen allgemeinbildenden Gymnasien, in Rheinland-Pfalz an denjenigen des G8-Zweigs. Für junge Menschen geht es darum, die Basis für einen guten Start in die berufliche oder universitäre Zukunft zu legen. Was die Hochschulreife in Zukunft noch wert ist, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Sven Gabor Janszky gesprochen, er ist Leiter des Zukunftsforschungsinstituts 2b AHEAD in Leipzig.