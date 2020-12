Die Bereitschaft, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, ist in Deutschland noch ausbaufähig: Im letzten ARD Deutschlandtrend gab etwa ein Drittel der Befragten an, sich wahrscheinlich oder definitiv nicht impfen zu lassen. Auch in den USA könnte die Impfbegeisterung noch wachsen – wohl auch deshalb haben der gewählte US-Präsident Joe Biden und einige seiner Vorgänger wie Barack Obama oder George W. Bush angekündigt, sich öffentlichkeitswirksam vor laufenden Kameras impfen zu lassen. Das gleiche überlegt sich zurzeit SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Alle wollen die Botschaft senden: Seht her, ich vertraue der Impfung, somit könnt ihr das auch. Doch lassen sich Impfskeptiker davon überzeugen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll mit David Matusiewicz gesprochen, er ist Professor für Medizinmanagement und Experte für Gesundheitsmarketing.