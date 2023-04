Was lässt sich gegen die Brandrodungen in Südostasien unternehmen? Darüber reden wir mit Lea Gölnitz vom Bangkok-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Außerdem geht es in Global um die nicht enden wollende Diskussion zum deutschen Atomausstieg, um die Normandie, in der neue AKWs sehr willkommen sind und um Südafrika, wo viele Menschen in der Energiekrise auf Photovoltaik setzen.

Eine Sendung von Susanne Henn, 13.04.2023