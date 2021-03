Ravensburgs Oberbürgermeister Rapp, selbst Christdemokrat, hat zusammen mit anderen CDU-Rathauschefs einen Brandbrief an Baden-Württembergs Fraktionschef Wolfgang Reinhart geschrieben. Sie fordern eine ehrliche Wahlanalyse. Denn es seien nicht der Amtsbonus von Ministerpräsident Kretschmann oder Ereignisse wie Fukushima, die Flüchtlingskrise oder Corona, die zu den Niederlagen bei den Landtagswahlen seit 2011 geführt hätten. Vielmehr liege es an der CDU selbst.

Rapp sagte im SWR, es sei den Christdemokraten nicht gelungen, sich als moderne Partei zu präsentieren, die die Bedürfnisse der Menschen im Land aufgreife: "Die CDU kann immer noch Land, aber die meisten Menschen leben in den Städten." Der Partei schaffe es nicht, das urbane Lebensgefühl aufzugreifen. Rapp und seine Mitunterzeichner wünschen sich deshalb mehr junge Gesichter und vor allem mehr Frauen in der CDU: "Mehr Steffie Bürkle und Manuel Hagel und weniger Reinhart und Mappus." Warum er Bundeskanzlerin Merkel keine Schuld am Niedergang der CDU gibt, hat Ravensburgs Oberbürgermeister, Daniel Rapp, im Gespräch mit SWR-Moderator Pascal Lechler erläutert.