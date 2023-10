Brandbrief an Kanzler wegen Bürokratieabbau: "Das kann man doch keinem mehr erklären"

Der Bürokratieabbau in Deutschland funktioniert seit Jahren nicht wirklich gut. Drei Oberbürgermeister haben deshalb jetzt einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben, darunter der Esslinger OB, Matthias Klopfer. "Wir haben zum Beispiel in unseren Städten ein Wirrwarr von 30, 40 und 50 km/h – das kann man doch keinem mehr erklären, welche Rechtsgrundlagen dahinterstecken", meint Klopfer. Dieses Jahr habe Esslingen außerdem für das Sommerfest im August Lauben gekauft und diese auf Schneelast prüfen müssen – sowas mache einfach keinen Sinn. "Und so haben wir ganz viele Beispiele für den Kanzler aufgelistet. Wir müssen schneller werden und uns von ganz viel Ballast befreien", so der OB von Esslingen. Wie Bürgern und Handwerkern das Leben sonst noch erleichtert werden könnte, erklärt Matthias Klopfer im Gespräch mit Stefan Eich.