Bräter im Test bei SWR-Marktcheck: Teuer ist nicht immer gut

Besonders zur Weihnachtszeit kommt der Bräter in der Küche zum Einsatz - für die Festtags-Gans etwa, oder das leckere Hirschgulasch. Doch welcher Schmortopf ist der Beste? Die Auswahl ist ebenso riesig wie die Preisspannen. Das SWR-Verbrauchermagazin Marktcheck hat zahlreiche Bräter getestet. Und, Überraschung: "Das teuerste Modell im Test konnte mit der Wärmeleitung nicht so überzeugen - als wir das Bratgut umgedreht haben, da waren verbrannte Stellen und andere Stellen waren noch sehr hell", sagte Marktcheck-Redakteurin Annika Erbach im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Teuer ist also nicht automatisch gut. Hören Sie im Audio, worauf Sie beim Kauf eines Bräters achten sollten - und welchen Trick es gibt, eine gute Beschichtung zu erkennen.