Mit sommerlichen Temperaturen und anhaltender Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr – nicht nur in Kalifornien oder Australien, sondern auch bei uns. Waldbrand-Manager empfehlen z.B., an Waldwegen Totholz und Unterwuchs zu beseitigen, um Brände klein zu halten. Christoph König im Gespräch mit dem Waldbrand-Manager Alexander Held vom European Forest Institut in Bonn. mehr...