Am Sonntag sind Wahlen in Bosnien und Herzegowina und dabei handelt es sich um die wohl kompliziertesten Wahlen der Welt. Denn der 3,3-Millionen-Einwohner- Staat ist dreigeteilt, in die bosnisch-kroatische Föderation, in die serbisch dominierte Republika Srpska und in einen Sonder- Distrikt Brcko das Ganze mit drei verschiedenen Ethnien. Und: die Nationalisten aller drei Ethnien geben in Bosnien den Ton an. Bosnien vor den Wahlen - ein gespaltenes Land