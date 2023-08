Born to be Mythos: Wer fährt noch Harley Davidson?

per Mail teilen

„Laut, bis der Arzt kommt“, sagt ein deutscher Harley-Davidson-Besitzer über den amerikanischen Zweirad-Traum. Und er sagt: Wenn Du hier in den USA Harleys siehst, sind das teilweise Einfamilienhäuser, in Sachen Anbauten. Das Kult-Motorrad aus Milwaukee. Wer fährt sowas noch? Wer leistet sich das noch? Oder besser: Wer lebt noch diesen Traum von Highway, Freiheit und dröhnenden Motoren? Um Amerikaner, Patrioten, Veteranen, Gläubige, vor allem aber um leidenschaftliche Motorradfahrer geht es in SWR Aktuell Kontext von Sebastian Hesse.