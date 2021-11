Bootsunglück im Ärmelkanal: "Wenn sie abschotten, jubelt die Schmggler-Industrie“

Nach dem Bootsunglück im Ärmelkanal mit mindestens 27 Toten kritisiert die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl erneut eine Politik der Abschottung in Europa. Weder Großbritannien nach Frankreich oder die EU zeigten Interesse an einer menschlichen Lösung, so der Leiter der Europa-Abteilung von Pro Asyl, Karl Kopp, im Gespräch mit SWR-Moderatorin Katja Burck. "Wenn sie abschotten, jubelt die Schmuggler-Industrie“, das bewahrheite sich derzeit bei jeder Menschenrechtskrise, sei es an der polnisch-belarussischen Grenze, im Mittelmeerraum oder wie jetzt im Streit zwischen Frankreich und Großbritannien.