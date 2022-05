Booster für die Rente: Wann lohnt es sich für mich, zusätzlich einzuzahlen?

per Mail teilen

"Die Rente ist sicher". Der legendäre Satz von Norbert Blüm gilt weiter, aber von der Rente werden die wenigsten Menschen reich. Viele wollen entweder die Rente aufstocken- oder mit möglichst wenig Verlust früher in den Ruhestand. Beides kann man zumindest zum Teil erreichen, indem man zusätzlich in die Rentenkasse einzahlt. Was dabei zu beachten ist und für wen es sich überhaupt lohnt, erklärt der YouTuber Saidi vom Geldratgeber "Finanztip" im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.