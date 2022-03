Bomben und Raketen auf die Ukraine: Wie ist die Lage in Charkiw?

Seit acht Tagen ist Krieg in der Ukraine. Viele Städte sind Ziel russischer Raketen und Bomben. Russland greift auch die Stadt Charkiw im Osten des Landes an. Allein gestern sollen dort mehr als 34 Zivilisten getötet und über 280 Menschen verletzt worden sein. Dr. Brigitta Triebel leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Charkiw, sie hat das Land kurz vor Kriegsausbruch verlassen und ist seitdem in Deutschland. SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem hat Brigitta Triebel gefragt, was sie von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Charkiw hört.