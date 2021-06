per Mail teilen

Lakestar SPAC I SE ist heute an der Börse in Frankfurt gestartet. Erstmal nicht mehr als ein Firmen-Name, und ein Versprechen: nämlich mit der neuen Firma eine andere möglichst gut und günstig aufzukaufen. SPAC steht dabei für eine spezielle, neue Anlageform. In den USA funktioniert sie bislang ganz gut.