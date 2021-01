per Mail teilen

Ein Börsenkrimi und eine sehr moderne Version von David gegen Goliath: Kleinanleger aus aller Welt tun sich zurzeit gegen Profi-Spekulanten zusammen. Sie verabreden sich online, um massenhaft Aktien des Computerspielehändlers Gamestop zu kaufen. Der ist so gut wie pleite, weshalb Spekulanten nach der üblichen Börsenlogik auf sinkende Kurse setzen. Und längst ist diese hochspannende Dynamik zum Politikum geworden: Weil Broker teilweise den Kauf von Gamestop-Aktien gesperrt haben, nicht aber die Verkäufe, was indirekt die Spekulanten unterstützt. Brauchen wir also eine neue, eine demokratischere Börsenkultur? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit dem Börsenexperten Frank Lehmann gesprochen.