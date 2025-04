Börsen-Crash: DAX rauscht zu Handelsbeginn um zehn Prozent ab

Die Zoll-Turbulenzen haben den Deutschen Aktienmarkt weiter auf Talfahrt

geschickt. Zum Handelsauftakt um neun Uhr stürzte der DAX mit

den wichtigsten Börsenwerten um rund zehn Prozent ab. Danach stieg

er wieder leicht.

"Die Börsen in Asien, die ja durch die Zeitverschiebung schon viel früher aufmachen, sind alle abgestürzt. Dass auch der DAX abstürzen wird, war eigentlich klar", sagt Michael Wegmer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.

DAX ist in Realität angekommen

Trotz einer schlechten Wirtschaftslage in Deutschland, sei der DAX immer weiter gestiegen. Jetzt, wo der DAX in der Realität angekommen sei, werden Anlegerinnen und Anleger verschiedene Signale genau beobachten und reagieren, so Wegmer. Auf den sogenannten "Panic Monday" folge häufig der "Turnaround Tuesday", an dem die Kurse wieder nach oben gehen. Das könnte auch am DAX passieren.

Wir werden in den kommenden Wochen noch viele Schwankungen sehen. Es ist einfach noch so viel unklar.

Hintergrund ist die Sorge vor einem Handelskrieg und einer weltweiten Rezession durch US-Zölle und Gegenzölle .