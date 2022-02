Bodenseeschifffahrt: Erstes Elektro-Schiff im Sommer

Die Fahrgastschiffe am Bodensee sollen bis 2035 komplett auf Elektro-Antriebe umgestellt werden. Den Anfang macht ab dem Sommer die "Artemis". Mit Photovoltaikzellen auf dem Dach soll der Katamaran bis zu 300 Passagiere zwischen Uhldingen und der Insel Mainau transportieren können. Heute werden die beiden Rümpfe, die in einer Werft in Stralsund an der Ostsee gefertigt worden sind, in Friedrichshafen ins Wasser gehievt. Wie die Schifffahrt auf dem Bodensee in Zukunft aussehen wird, das erklärt Christoph Witte, der technische Leiter der Bodensee Schiffsbetriebe, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.