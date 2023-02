Blutkrebs: Jede neue Stammzell-Registrierung ist eine neue Lebenschance

In Deutschland erhält im Schnitt alle zwölf Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. An der Krankheit sterben jedes Jahr in Deutschland über 19.000 Menschen. Mit Stammzellen aus Knochenmark können Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind, gerettet werden - für diese Zellen muss es aber Spenderinnen und Spender geben. Emrah Killiz von der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, in Tübingen warnt, dass aufgrund des Alters jedes Jahr viele Menschen nicht mehr als Spender in Frage kommen: “Es gibt eine Altersgrenze von 61 Jahren. Allein in diesem Jahr werden deshalb 125.000 Menschen aus der Kartei ausscheiden.” Daher ist die DKMS auf neue, jüngere Spender angewiesen. Wie schnell die Registrierung in der Kartei abläuft und wie man damit genau Leben retten kann, erklärt Killiz im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart.