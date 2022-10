Am 1. Februar 2021 ergriff das Militär in Myanmar die Macht. Was folgte, war ein Jahr voller Proteste und Morde, Unterdrückung und Folter. Was bleibt, ist ein Widerstand, der sich nicht brechen lässt. Die ARD-Südostasien-Korrespondent*innen Lena Bodewein und Holger Senzel berichten über ein Jahr Putsch in Myanmar.