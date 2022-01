Bluthochdruck-Gefahr: Wie viel Salz ist zu viel?

Die Deutschen essen zu viel Salz - das sagen viele Experten. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt: Höchstens fünf Gramm Salz sollte man täglich zu sich nehmen. Und das ist oft viel weniger als das, was jeden Tag auf den Teller kommt. Denn Salz ist in fast jeder Mahlzeit enthalten: In Fertigpizza, in Wurst und Käse, oder der Scheibe Brot. Der Arzt und Journalist Dr. Lothar Zimmermann warnt: Zu viel Salz kann zu Bluthochdruck führen. Was man dagegen tun kann und worauf man beim Einkaufen achten muss, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.