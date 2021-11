per Mail teilen

Der Black Friday ist der Freitag nach Thanksgiving – dass dieser Tag mit unzähligen Schnäppchen-Versprechen das Weihnachtsgeschäft einläutet, ist eine Erfindung aus den USA. Auch in Deutschland ist der Black Friday ein beliebter Verkaufstag.

Warum uns das Konsumieren gerade an diesem Tag so viel Spaß macht, hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Carl Tillessen besprochen. Er ist Trendforscher und Autor des Buches „Konsum. Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen?“