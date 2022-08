"Bitte jetzt nicht hamstern" - Hausärzteverband RP ruft zu Vernunft trotz Medikamenten-Mangel auf

Der Hausärzteverband Rheinland-Pfalz ruft dazu auf, trotz der Knappheit etwa bei Fiebersäften für Kinder oder anderen Medikamenten, keine Vorräte über das sonst übliche Maß anzulegen. Die Vorsitzende des Verbandes, die Saulheimer Ärztin Barbara Römer, hat im SWR betont, dies gelte auch für Patienten, die dauerhaft Medikamente einnähmen: "Bitte jetzt nicht hamstern", appellierte sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Es gebe für jedes Medikament in der Regel gute Alternativen. Die Suche nach Alternativen in der Medikation brauche aber unbedingt Beratung durch fachkundiges Personal - also in der Arztpraxis oder in der Apotheke. Die richtige Auswahl eines Alternativmedikaments sei hochkomplex und nichts für Laien.