Bitkom-Studie: Haushalte wissen zu wenig über ihren Strom-Bedarf

Wie viel Energie haben meine elektrischen Geräte im letzten Jahr verbraucht? Welches Gerät braucht besonders viel Strom? Wie ist mein aktueller Zählerstand? All das sind Fragen, auf die trotz Energiekrise und gestiegener Preise die wenigsten Haushalte in Deutschland eine Antwort geben können. Jeder dritte befragte Haushalt in Deutschland kennt einer Umfrage des Digitalverbands "Bitkom" zufolge den eigenen Stromverbrauch weiterhin nicht. Immerhin: Das sei etwas weniger als im vergangenen Jahr, als 40 Prozent den Verbrauch nicht beziffern konnten. "Bitkom" schließt daraus, dass das Interesse am Energieverbrauch steige. Welche Rolle dabei sogenannte "Smart Meter" spielen können und wo er noch Hausaufgaben für die Politik sieht, sagt Matthias Hartmann, Mitglied des "Bitkom"-Präsidiums im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg.