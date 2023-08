Bitkom: Digitalisierung der Behörden bleibt Großbaustelle

Die Digitalstrategie der Bundesregierung kommt nicht so richtig in Schwung. Rund ein Jahr nach Vorstellung der Ziele seien gerade mal 38 der insgesamt etwa 330 digitalpolitischen Vorhaben umgesetzt worden, sagt Ralf Wintergerst, Präsident des Digitalverbands Bitkom, in SWR Aktuell. Als Gründe für die geringe Zahl nannte Wintergerst, dass die Digitalisierung teilweise zu wenig priorisiert werde, sowie die mangelnde Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. "Viele Maßnahmen sind komplex und die Disziplin ist nicht immer die beste", so der Bitkom-Präsident. Weshalb er bei der elektronischen Patientenakte "gute Fortschritte" sieht und wo Nachbesserungsbedarf besteht, sagt Wintergerst im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.