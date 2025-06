BioNTech eröffnet Werk in Ruanda: Warum auch Rheinland-Pfalz profitiert

Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech weiht seinen Standort in Ruanda ein. Auch Rheinland-Pfalz profitiere davon, sagt die Staatssekretärin in der Staatskanzlei, Heike Raab.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird am Montag (18.12.) in Ruanda erwartet. Bei ihrem Besuch in dem ostafrikanischen Land geht es vor allem um die Herstellung von Impfstoffen. Baerbock ist dabei, wenn der Mainzer Hersteller BioNTech ein Werk in Ruanda eröffnet.

Impulse für Biotechnologie in Rheinland-Pfalz

Die Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Heike Raab (SPD), erhofft sich Impulse für den Wissenschaftsstandort Rheinland-Pfalz. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen spach sie von einer Stärkung der Grundlagenforschung und einer Vernetzung der Hochschulen. "Es strahlt hoffentlich weiter aus, dass sich Rheinland-Pfalz zum führenden Biotechnologie-Standort in Deutschland und Europa entwickelt."