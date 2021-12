Biologin Falk: Corona-Impfung ist das Ergebnis von 20 Jahren Vorarbeit

Heute vor einem Jahr und einem Tag wurde die erste Corona-Impfung in Deutschland verabreicht. Sie ging an die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Manche sagen, es sei ein Wunder, dass so schnell ein Impfstoff gegen das Virus entwickelt wurde. Für die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Christine Falk, ist es das Ergebnis jahrelanger Vorarbeit: "Es wurde zwanzig Jahre lang an der Frage gearbeitet, wie man diese mRNA als Botenstoff für Impfungen einsetzen kann, allerdings für an Krebs erkrankte Menschen, vor allem an schwarzem Hautkrebs erkrankten Menschen", so die Biologin in SWR Aktuell.

In dieser Zeit habe man herausfinden können, was mit der mRNA passiere. Das habe dazu geführt, dass man das völlig neue SARS-CoV-2-Virus mit dem Spike-Protein als Impfstoff in dieser kurzen Zeit entwickeln habe können. Ohne diese Forschung sei dies niemals möglich gewesen. "Ich möchte mir nicht vorstellen, wie die Welt ohne Impfstoff aussehen würde", sagte Christine Falk im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.