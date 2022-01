Bio vom Discounter: Was ist gut, worauf muss ich achten?

Die Deutschen kaufen immer mehr Bio-Lebensmittel – drei Viertel der Haushalte ernähren sich auch von Bio-Produkten, das hat eine Umfrage für das Bundeslandwirtschaftsministerium ergeben. Ein Riesenmarkt, an dem auch die Discounter mitverdienen wollen. Deren Bio-Sortiment wird ständig größer. Die Nachhaltigkeitsexpertin und Autorin Katharina Schickling erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph, was Verbraucher beim Bio-Einkauf im Discounter beachten sollten.

Gibt es da bestimmte Labels oder sogar Gütesiegel?

Katharina Schickling: Es gibt zunächst mal das EU-Bio-Siegel, das ist dieses sechseckige grüne Siegel. Das hat einheitliche Kriterien. Und die gelten natürlich im Discounter genauso wie wenn ich die Sachen auf dem Markt kaufe oder im Bioladen. Das sind sozusagen die Basiskriterien für Bio-Lebensmittel. Und dann gibt es große deutsche Verbände, zum Beispiel Bioland oder Demeter, die besonders strikte Vorgaben haben für die Haltung von Tieren. Und gerade bei Milch, Eiern oder Fleisch würde ich auch darauf eher achten, weil die einfach in Sachen Tierwohl noch mal deutlich besser sind,

Finde ich denn bei allen Discountern die gleichen Gütesiegel?

Nein, gerade die Siegel dieser Bioverbände finde ich da oft nicht, weil die ein bisschen teurer sind. Dafür ist aber auch die Qualität höher. Letzten Endes finde ich aber ist eigentlich ein anderer Punkt fast wichtiger: Der Kontrollzugriff, den ich habe, ist natürlich bei regionalen Produkten besser. In Deutschland werden Bio-Bauernhöfe, ohne dass es einen Anlass gibt, im Schnitt in drei Jahren viermal kontrolliert. Wenn ich jetzt um die Jahreszeit Gemüse aus Spanien kaufe, was ein Bio-Siegel hat, ist das möglicherweise vom Kontrolldurchgriff her ein bisschen schlechter. Das kann ich einfach von hier aus nicht so gut beurteilen. Und wenn man sich unter Nachhaltigkeitsaspekten anschaut, dann sind natürlich Produkte, die von weit her kommen, immer ein Problem. Egal, ob sie Bio sind oder nicht. Und da ist es dann natürlich klüger, einfach auch ein bisschen darauf zu achten, dass man Lebensmittel kauft, die gerade Saison haben und die aus der Gegend kommen und die nicht einen wahnsinnigen CO2-Abdruck haben, weil sie so weit gereist sind.

Sollen wir besser Bioland oder Demeter kaufen? Da kann man sich diese teuren Bio-Lebensmittel eigentlich auch sparen.

Ich habe mir für mein Buch „Besser einkaufen“ angeschaut, was die Kriterien sind und da auch Tabellen erarbeitet, wie der Unterschied ist. Und wenn es einen um das Thema Tierwohl geht, dann sind Demeter und Bioland schon deutlich besser. Da haben die Tiere mehr Platz und noch mehr Zugang zu Weiden. Bei Kühen werden die Tiere nicht als Kälber enthornt, was unter vielen Aspekten für die Tiere, für ihr Leben besser ist. Also, wenn es mir ums Tierwohl geht, dann sind die großen deutschen Verbände auf jeden Fall die bessere Wahl als das Bio-Siegel der EU, das eben wirklich nur Basisbedingungen vorschreibt. Wo es in den vergangenen Jahren Skandale gab, das waren eigentlich nie die großen Verbände, sondern das war immer das generelle Bio-Siegel, wo dann eben schwarze Schafe versucht haben, die Regeln zu unterlaufen.

Die Bio-Lebensmittel im Discounter werden oftmals auch aus Spanien oder anderswo mit dem Lkw hergebracht. Es gibt aber auch die konventionellen Lebensmitteln vom Bauernhof um die Ecke, die direkt vermarktet werden. Was ist besser, was ist nachhaltiger?

Im Grunde genommen ist Bio für mich ja eine Möglichkeit, dass jemand für mich kontrolliert, wenn ich selber nicht drauf schauen kann. Jetzt mal angenommen, ich habe einen Bauern bei mir um die Ecke, wo ich einkaufen kann und wo ich auch nachfragen kann: „Wie arbeitest Du denn?“, der möglicherweise auch mit Fruchtfolgen arbeitet und versucht, mit ganz wenig Pestiziden auszukommen und denn nur aus irgendwelchen Gründen die Zertifizierung mit einem Bio-Label gescheut hat? Wenn ich so jemanden habe, und ich habe da einen guten Eindruck, dann kann ich bei dem natürlich kaufen. Bio ist sozusagen für mich dann gut, wenn ich selber nicht nachschauen kann. Und wenn ich nicht weiß, wie dieser Metzger nun mit seinen Schweinen umgeht oder wie dieser Bauer seine Felder bearbeitet. Und dann habe ich durchs Bio-Siegel sozusagen die Möglichkeit, dass jemand für mich kontrolliert. Insofern: Wo immer ich mir selbst einen Eindruck verschaffen kann, komme ich möglicherweise auch ohne Bio aus. Aber das können die meisten halt nicht. Und da sind die Bio-Siegel halt eine gute Orientierung.