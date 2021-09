Bio-Siegel für Lebensmittel gibt es inzwischen einige. Doch was sagen sie aus, auf was können sich Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf verlassen und was ist zu beachten?

Sowohl das deutsche als auch das europäische Biosiegel fordern von den Produzenten bestimmte Standards. Hierzu gehöre, sagt die SWR-Ernährungsexpertin Sabine Schütze, zum Beispiel, dass Tiere kein gentechnisch verändertes Futter bekommen und Pflanzen nicht mit synthetischen Spritzgiften behandelt werden dürfen. Im Gegensatz dazu stünden die Kriterien der Anbauverbände, so Schütze. "Die sind deutlich strenger." Beispielsweise lasse das "normale Biosiegel" bis zu 50 Zusatzstoffe bei der Verarbeitung von Lebensmitteln zu, die Anbauverbände reduzierten diese Zahl auf etwa die Hälfte. Zudem hätten die Tiere mehr Platz als der Mindeststandard vorschreibe. Allgemeine Biosiegel sind wenig aussagekräftig Wenig ökologisch, sagt die Ernährungsexpertin, sei es, wenn beispielsweise Tomaten in "gigantischen Monokulturen in wasserarmen Gebieten Spaniens" angebaut würden. Das lasse jedoch das "normale Biosiegel" zu. Auch müsse hier nur ein Teil des Betriebes umgestellt werden, um den Umweltkriterien gerecht zu werden. Im Gegensatz dazu verlangten Anbauverbände, dass der komplette Betrieb umgestellt werde und als sogenannte Kreislaufwirtschaft funktioniere. Sie müssten beispielsweise Tiere halten und diese aus dem eigenen Ackerbaubetrieb füttern. Mit der Gülle wiederum könne der Boden anschließend gedüngt werden. "Es geht also um eine komplette nachhaltige Wirtschaftsweise", sagt Schütze. Nur wenige kaufen regelmäßig Bio-Produkte Bei Obst und Gemüse griffen bereits 80 Prozent der Deutschen schon mal zu Bio-Gurken oder Äpfeln, das habe eine Umfrage ergeben. Doch bei anderen Produkten machten das nur wenige, sagt die SWR-Fachredakteurin. "Das sind nur etwa fünf Prozent der Deutschen, also der 'gefühlte' Bioanteil ist größer als der Reale." Da gebe es also noch "Luft nach oben". Allerdings sagten mehr als die Hälfte der Kunden, dass sie aus Umwelt- und Klimagründen nachhaltig Bio kauften, da diese Lebensmittel auch für eine artgerechtere Tierhaltung stünden. Bio-Produkte sind Saisonware Spargel und Erdbeeren im Winter? Das gibt es inzwischen in fast jedem Supermarkt. Doch Bioware wird oft vor Ort und auch nur dann produziert, wenn ein Gemüse beispielsweise jahreszeitlich bedingt angebaut und geerntet werden kann. Auch einige Kunden, die in Bio-Länden einkauften, hätten oft kein Verständnis dafür, dass bestimmte Waren nicht immer verfügbar seien, sagt Sabine Schütze. Auch seien es viele gewohnt, dass Obst und Gemüse immer "makellos" aussähen. Das sei nur bei den Mindeststandards eines Biosiegels erfüllbar.