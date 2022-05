Binder (SPD): "Kretschmann stellt Freundschaft zu Strobl über Rechtsstaatlichkeit"

Der Innenexperte und baden-württembergische Landtagsabgeordnete Sascha Binder (SPD) fordert den Rücktritt von Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die Affäre um Vorwürfe der sexuellen Nötigung durch einen ranghohen Polizeibeamten werde seit Monaten untersucht und man sehe jetzt, dass der Innenminister diese Untersuchungen in Gefahr bringe, sagte Binder in SWR Aktuell. Binder kritisierte vor allem auch die Rolle von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne): "Es ist schon überraschend, dass Ministerpräsident Kretschmann seine persönliche Freundschaft zu Strobl über die Rechtsstaatlichkeit in unserem Bundesland stellt."

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Ermittlungsverfahren gegen Strobl eingeleitet. Es geht um den Vorwurf der Weitergabe von Dienstgeheimnissen an einen Journalisten.