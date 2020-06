ADAC: "Sprit ist teurer als auf dem Corona-Höhepunkt, aber trotzdem noch günstig"

Weil in der Coronakrise weniger Menschen Auto fahren und weniger Waren transportiert werden, waren Diesel und Benzin zeitweise so billig wie seit Jahren nicht mehr. Der ADAC sagt, inzwischen sei Sprit etwas teurer geworden, aber immer noch günstiger als vor der Krise. ADAC-Sprecher Johannes Boos erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler, zu welcher Tageszeit Autofahrer am günstigsten tanken können.