In vielen Bundesländern stehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusätzliche Urlaubstage zu, wenn sie diese Zeit zur Fortbildung nutzen. Allerdings nimmt nur etwa ein Prozent der Beschäftigten das Angebot des so genannten "Bildungsurlaubs" wahr. Saidi, Youtuber beim Geldratgeber "Finanztip" erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, was man tun muss, um den Anspruch auf Bildungsurlaub auch zu nutzen.