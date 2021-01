per Mail teilen

Geschlossene Schulen, oft schlecht funktionierender Online-Unterricht. Das schmälere am Ende die nicht nur die Berufschancen der heutigen Schülerinnen und Schüler, sondern auch deren Einkommen, sagt Ludger Wößmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck. Als Faustregel gelte, sagt der Leiter des Ifo Zentrums für Bildungsökonomik, dass "wenn ein Drittel eines Schuljahres an Bildung, an Wissen ausgefallen ist, die betroffenen Schülerinnen und Schüler später im Durchschnitt mit drei Prozent geringerem Lebenseinkommen rechnen müssen."