Bildungsministerin Hubig: Rheinland-Pfalz stellt weitere Lehrkräfte für ukrainische Schüler ein

In den rheinland-pfälzischen Schulen wird in diesem Schuljahr noch mehr Lehrpersonal für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler eingestellt. In SWR Aktuell erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD): "Wir haben rund 150 ukrainische Lehrkräfte zusätzlich eingestellt. Und es werden zum neuen Schuljahr nochmal zusätzlich deutlich mehr Lehrkräfte eingestellt, als wir das im letzten Schuljahr getan haben." Außerdem lobte Hubig die rund 9.400 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine. Sie hätten sich sehr gut in die Klassen integriert und seien unglaublich gut aufgenommen worden.

Vor dem Hintergrund der Energiekrise äußerte Hubig sich erleichtert, dass die Schulen geschützte Energiekunden seien: "Wir können nur begrenzt voraussehen, wie die Situation im Herbst und Winter wird. Aber die Landesregierung und die Schulträger bereiten sich vor. Es gilt: Die Schulen sollen offen und natürlich auch warm bleiben."